Сын Рогозина покидает пост в Объединенной авиастроительной корпорации

Алексей Рогозин намерен оставить должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и руководителя Авиационного комплекса имени Ильюшина. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в авиаотрасли.

Алексей Рогозин действительно принял решение об уходе с поста генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина и вице-президента ОАК, — подтвердил собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время возможность отставки Рогозина-младшего рассмотрит совет директоров ОАК. Фамилии возможных преемников пока не называются.

Напомним, назначение на должность вице-президента ОАК по вопросам транспортной авиации Алексей Рогозин получил в марте 2017 года. Месяцем позже он параллельно возглавил Авиационный комплекс имени Ильюшина.

Алексей приходится сыном бывшему зампреду правительства Дмитрию Рогозину.