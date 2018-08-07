Пентагон собрался сдерживать Россию в Арктике

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти заявил о том, что Пантагон поменял свои оперативные планы в Арктике, чтобы обеспечить сдерживание растущему влиянию России и Китая.

По словам Скапаротти, Китай пытается «проникнуть» в арктический регион, который приобретает важное значение для США с точки зрения ресурсов. Также генерал отметил возросшую активность России: в Арктике было открыто несколько военных аэродромов, а также размещены различные вооружения, которые позволяют Москве контролировать данный регион, передает ФАН.

«В результате мы обновили наши планы: нам пришлось поменять дислокацию некоторых наших сил, мы поменяли свои оперативные планы, чтобы мы могли обеспечить сдерживание. Мы посылаем сигнал о том, как важна Арктика для нас», — отметил генерал.

Ранее командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт заявил, что Северный морской путь должен быть международной транспортной артерией и Америка проведет там «учения по обеспечению свободы мореплавания». Сейчас Севморпуть активно использует только Россия, а президент Владимир Путин настаивает на исключительных правах РФ в Арктическом регионе.

Тем не менее, в декабре 2018 года Береговая охрана США отказалась от учений в Арктике из-за опасений, что единственный американский тяжелый ледокол может сломаться, а о помощи придется просить российских моряков. В отличие от Соединенных Штатов, у России имеются десятки ледоколов, способных проходить арктические льды, в том числе новейший и крупнейший в мире атомный ледокол «Сибирь».



Россия последовательно увеличивает свое присутствие в Арктике. Так, в 2019 году патрулировать Арктический регион начали истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Такие самолеты способны долго находиться в воздухе без дозаправки и могут догонять любые цели. Кроме того, российские инженеры из Санкт-Петербурга создали рабочий прототип подводного глайдера для изучения морей и океанов, который предполагается использовать в Арктике.