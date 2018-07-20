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Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности

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© RAYNER PENA/EPA

Лидера оппозиции Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности, заявил председатель Национального учредительного собрания (НУС) Диосдадо Кабельо, сообщает Reuters.

Решение было принято в связи с обращением в НУС Верховного суда Венесуэлы, попросившего отозвать депутатскую неприкосновенность Гуайдо.

Это решение официально разрешает преследование, — подчеркнул Кабельо.

При этом Гуайдо заявил, что его сторонники начнут силовые акции протеста, если полиция его арестует, отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе действующие власти Венесуэлы запретили главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо занимать любые государственные должности в течение 15 лет.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны 23 января. Его поддержали правительства США, Канады, Дании, Бразилии, Парагвая, Колумбии, Аргентины, Перу, Эквадора, Коста-Рики, Чили и Гватемалы.

Россия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и многие другие страны мира отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров.

Недавно лидер венесуэльской оппозиции объявил о подготовке его сторонников к проведению операции «Свобода», целью которой является государственный переворот и захват власти в Венесуэле.

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