Гуайдо объявил операцию «Свобода» по свержению Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о подготовке его сторонников к проведению операции «Свобода», целью которой является государственный переворот и захват власти в Венесуэле.

«Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, к операции „Свобода“. Ждите нас в каждом штате», — заявил Гуайдо на пресс-конференции в Каракасе.



Оппозиционер заявил, что администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро «остались считанные дни», передает ТАСС.



Напомним, 23 января в Венесуэле вспыхнули беспорядки с призывами к свержению недавно переизбранного президента Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, и его сразу же признали в этом качестве США и многие страны мира.

Попытка госпереворота в Венесуэле была срежиссирована в Вашингтоне. Американские журналисты выяснили, что секретный план по перехвату власти Хуаном Гуайдо был запущен после того, как вице-президент США Майк Пенс в ходе телефонной беседы гарантировал ему полную поддержку со стороны президента Дональда Трампа.

Россия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и многие другие страны мира отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров.



В марте Венесуэла пережила блэкаут: причиной масштабного отключения электроэнергии стал акт саботажа на самой крупной в стране ГЭС имени Симона Боливара. Эти и другие трудности в стране оппозиция использует в агитации против президента Мадуро, однако его по-прежнему поддерживает армия и полиция.

