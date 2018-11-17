МИД РФ: США ведут разработку новых ракетных систем средней дальности

Соединенные Штаты продолжают активную разработку новых ракетных систем средней дальности, заявили в МИД РФ в связи с участием главы ведомства Сергея Лаврова в сессии конференции по разоружению.

Россия вынуждена готовиться к потенциальному развертыванию Вашингтоном такого оружия.

При этом в МИД отметили, что не приемлют попытки «извратить объективную логику поддержания военно-стратегического баланса и интерпретировать наши ответные шаги как ракетную угрозу со стороны России».

Конференция по разоружению состоится в Женеве 20—21 марта нынешнего года, сообщается на сайте МИД РФ.

В начале декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео предъявил ультиматум российским властям, призвав их в 60-дневный срок вернуться к исполнению условий ДРСМД.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия строго выполняет все положения договора и ультиматум Вашингтона никто выполнять не собирается.

Дональд Трамп и Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, если Россия не предпримет действий по устранению нарушений со своей стороны.

Решение США о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) поддержали европейские страны — члены НАТО.

В свою очередь 2 февраля президент России заявил о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия США.

4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения российской стороной Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД).



Как отмечалось, выполнение договора приостановлено до устранения Соединенными Штатами допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия.