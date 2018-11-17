МИД РФ: США ведут разработку новых ракетных систем средней дальности
- 19 марта 2019, 13:06
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Соединенные Штаты продолжают активную разработку новых ракетных систем средней дальности, заявили в МИД РФ в связи с участием главы ведомства Сергея Лаврова в сессии конференции по разоружению.
Россия вынуждена готовиться к потенциальному развертыванию Вашингтоном такого оружия.
При этом в МИД отметили, что не приемлют попытки «извратить объективную логику поддержания военно-стратегического баланса и интерпретировать наши ответные шаги как ракетную угрозу со стороны России».
Конференция по разоружению состоится в Женеве 20—21 марта нынешнего года, сообщается на сайте МИД РФ.
В начале декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео предъявил ультиматум российским властям, призвав их в 60-дневный срок вернуться к исполнению условий ДРСМД.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия строго выполняет все положения договора и ультиматум Вашингтона никто выполнять не собирается.
Дональд Трамп и Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, если Россия не предпримет действий по устранению нарушений со своей стороны.
Решение США о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) поддержали европейские страны — члены НАТО.
В свою очередь 2 февраля президент России заявил о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия США.
4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения российской стороной Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД).
Как отмечалось, выполнение договора приостановлено до устранения Соединенными Штатами допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия.
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