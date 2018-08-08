В МИД обозначили сроки пребывания российских военных в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько их присутствие будет необходимо правительству этой страны.

Они занимаются реализацией договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества. Это все делается на основе двусторонних договоренностей, — подчеркнула дипломат.

Как сообщал «Ридус», в среду, 27 марта, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вывода российских военных из Венесуэлы.

Группа военнослужащих из РФ прибыла в эту латиноамериканскую страну в минувшее воскресенье. Как заявил источник, близкий к Москве, появление российского контингента связано с выполнением ранее заключенных договоренностей в области военно-технического сотрудничества.

Накануне Палата представителей США единогласно приняла закон о борьбе с российским влиянием в Венесуэле.

10 января 2019 года состоялась инаугурация Николаса Мадуро, и он официально стал президентом Венесуэлы. После этого в стране активизировалась оппозиция.

Массовые акции протеста начались в Венесуэле 21 января. 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Заявление Гуайдо одобрил генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро, поддержку ему оперативно выразили правительства США, Канады, Дании, Бразилии, Парагвая, Колумбии, Аргентины, Перу, Эквадора, Коста-Рики, Чили и Гватемалы.