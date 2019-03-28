«Лесное дело»: в хабаровское правительство Фургала снова пришли с обыском

Сотрудники ФСБ проводят обыск в кабинете заместителя председателя правительства Хабаровского края Владимира Хлапова. Такие данные в четверг приводит региональное издание «Амурпресс».

Сведения о проводимых оперативных мероприятиях уже подтвердила пресс-секретарь губернатора Сергея Фургала Надежда Томченко. В беседе с РИА Новости она заявила, что визит оперативников связан с так называемым лесным делом.

Параллельно обыски проходят в хабаровском офисе корпорации «Роснефть», непосредственное отношение к которой имеет бывший губернатор края и экс-полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.

Несколькими часами ранее его задержали в Москве.

В правительстве Хабаровского края Владимир Хлапов курирует вопросы безопасности и взаимодействия с федеральными исполнительными органами. По сведениям СМИ, он тесно связан с задержанным Ишаевым, на службе у которого Хлапов прошел путь от личного охранника и водителя до помощника в краевом правительстве и начальника департамента в федеральном представительстве президента.

Примечательно, что на прошлой неделе сотрудники силовых структур уже проводили оперативные мероприятия в здании краевого правительства.

Так, в понедельник, 18 марта, обыски прошли в кабинетах первого заместителя губернатора Игоря Аверина, регионального министра финансов Александра Кацубы, главы министерства экономического развития Виктора Калашникова, а также заместителя губернатора по социальным вопросам Натальи Пудовкиной.

Последняя, по некоторой информации, ныне состоит в гражданском браке с крупным лесопромышленником Александром Пудовкиным. В данный момент он находится под следствием по делу о мошенничестве и пособничестве в превышении должностных полномочий.

Вторым фигурантом этого процесса является бывший первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Василий Шихалев.

Как сообщалось ранее, в связи со скандалом в лесоперерабатывающей отрасли Хабаровского края работы лишились уже около 800 сотрудников местных предприятий.