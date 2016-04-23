В Москве задержали экс-губернатора Хабаровского края
- 28 марта 2019, 09:16
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице задержали бывшего губернатора Хабаровского края, экс-полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе академика РАН Виктора Ишаева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По его словам, задержание связано с уголовным делом о махинациях в лесной отрасли.
Собеседник агентства добавил, что в рамках расследования сейчас проводятся обыски в администрации Хабаровского края.
Он отметил, что по этому же делу задержан один из бывших заместителей Ишаева, работавший с ним на прежних должностях.
Как стало известно РЕН ТВ, правоохранители также проводят обыски дома у Ишаева и его родственников.
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