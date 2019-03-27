800 работников лесной промышленности оказались уволены в Хабаровском крае
- 27 марта 2019, 22:59
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Около 800 рабочих лесопромышленной отрасли Хабаровского края оказались уволены после скандала вокруг задержания предпринимателя Александра Пудовкина и бывшего регионального министра природных ресурсов Василия Шихалева.
На данный момент уже фактически остановлено производство на лесоперерабатывающем комбинате «Аркаим», расположенном в свободном порту Ванино.
Перспективы потери рабочих мест опасаются жители другого района края — Солнечного, передает Regnum. Здесь ростом безработицы грозит обернуться остановка деятельности отраслевой компании «Азия Лес».
Лесоперерабатывающее предприятие «Азия Лес» является градообразующим. И не только за счёт привлечения населения к лесозаготовкам — вокруг него концентрируются различные малые предприятия, они пострадают первыми, — рассказал агентству глава администрации Солнечного района Геннадий Иванов.
Местные власти отмечают, что рост безработицы и последующее за ним снижение экономической активности местного населения ударит по районному бюджету значительно сильнее, чем падение налоговых сборов в случае закрытия компании «Азия Лес».
В районе заявляют, что предприятие на протяжении длительного времени практически не платило налогов в местный бюджет.
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