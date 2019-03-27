800 работников лесной промышленности оказались уволены в Хабаровском крае

Около 800 рабочих лесопромышленной отрасли Хабаровского края оказались уволены после скандала вокруг задержания предпринимателя Александра Пудовкина и бывшего регионального министра природных ресурсов Василия Шихалева.

На данный момент уже фактически остановлено производство на лесоперерабатывающем комбинате «Аркаим», расположенном в свободном порту Ванино.

Перспективы потери рабочих мест опасаются жители другого района края — Солнечного, передает Regnum. Здесь ростом безработицы грозит обернуться остановка деятельности отраслевой компании «Азия Лес».

Лесоперерабатывающее предприятие «Азия Лес» является градообразующим. И не только за счёт привлечения населения к лесозаготовкам — вокруг него концентрируются различные малые предприятия, они пострадают первыми, — рассказал агентству глава администрации Солнечного района Геннадий Иванов.

Местные власти отмечают, что рост безработицы и последующее за ним снижение экономической активности местного населения ударит по районному бюджету значительно сильнее, чем падение налоговых сборов в случае закрытия компании «Азия Лес».

В районе заявляют, что предприятие на протяжении длительного времени практически не платило налогов в местный бюджет.