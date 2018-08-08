В Хабаровском крае осудили мужчину, повесившего кота на балконе

В городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы в колонии-поселении за жестокое обращение с котом.

В феврале нынешнего года обвиняемый затянул веревку на шее животного и повесил его на своем балконе.

Проходящие мимо люди, включая детей, стали свидетелями этой ужасной картины и сняли инцидент на камеру мобильного телефона, а затем выложили видео в соцчесях.

После этого правоохранительные органы, проведя проверку, возбудили уголовное дело.

Суд признал жителя Николаевска-на-Амуре виновным в жестоком обращении с животными, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад на Урале житель города Лесного Свердловской области был приговорен к одному году лишения свободы в колонии строгого режима за то, что выкинул кота с балкона своей знакомой.