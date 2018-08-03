Выбросивший кота с балкона житель Урала приговорен в тюремному сроку

Житель города Лесного Свердловской области был приговорен к одному году лишения свободы в колонии строгого режима за то, что выкинул кота с балкона своей знакомой.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в суде обвиняемый признал свою вину, принес извинения хозяйке животного и просил рассмотреть его дело в особом порядке.

Следствие установило, что в июле 2018 года мужчина, находясь в гостях у знакомой и будучи в нетрезвом состоянии, выбросил с балкона 4-го этажа кота породы британец. При падении на асфальт домашний питомец остался в живых, хотя и получил серьезные травмы. Помимо ссадин и порезов у него был диагностирован перелом левой передней лапы и фаланги крайнего правого пальца.

Уголовное дело было заведено на живодера органом дознания после отмены вынесенного органами полиции незаконного процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела, приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что 52-летней жительнице Марий Эл, которая живьем сожгла свою кошку в печи, грозит до пяти лет тюремного заключения.