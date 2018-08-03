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Выбросивший кота с балкона житель Урала приговорен в тюремному сроку

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© pexels.com

Житель города Лесного Свердловской области был приговорен к одному году лишения свободы в колонии строгого режима за то, что выкинул кота с балкона своей знакомой.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в суде обвиняемый признал свою вину, принес извинения хозяйке животного и просил рассмотреть его дело в особом порядке.

Следствие установило, что в июле 2018 года мужчина, находясь в гостях у знакомой и будучи в нетрезвом состоянии, выбросил с балкона 4-го этажа кота породы британец. При падении на асфальт домашний питомец остался в живых, хотя и получил серьезные травмы. Помимо ссадин и порезов у него был диагностирован перелом левой передней лапы и фаланги крайнего правого пальца.

Уголовное дело было заведено на живодера органом дознания после отмены вынесенного органами полиции незаконного процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела, приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что 52-летней жительнице Марий Эл, которая живьем сожгла свою кошку в печи, грозит до пяти лет тюремного заключения.

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МИД РФ потребовал от властей США вернуть Ярошенко на родину

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МИД России обратился к американским властям с требованием прекратить издевательства над российским летчиком Константином Ярошенко и вернуть его на родину, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, Москва рассматривает происходящее с Ярошенко как грубое нарушение международных правовых гуманитарных норм.

«Требуем прекратить издевательства и вернуть его на родину», — цитирует Захарову ТАСС.

Она подчеркнула, что россиянин, содержащийся в тюрьме города Данбери, штат Коннектикут, лишен необходимой медицинской помощи. Захарова добавила, что Ярошенко, находится в условиях, ухудшающих его здоровье.

Представитель МИД РФ напомнила, что Ярошенко был похищен из другой страны, подвергнут садистскому избиению, а затем осужден по очень сомнительным обвинениям и основаниям.

В начале июля 2018 года, отбывающий в США 20-летний срок российский летчик написал уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой письмо, в котором рассказал о применявшихся к нему пытках и плачевном состоянии своего здоровья.

Константин Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы за перевозку наркотиков.

МИД РФ заявил, что летчик был похищен в 2010 году в Либерии и тайком вывезен в США в нарушение национального законодательства этой страны и международного права.

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