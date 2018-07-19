В Вильнюсе российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года

В Вильнюсе сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда по делу о событиях 1991 года в литовской столице, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-атташе российской дипмиссии в Литве Александра Кудрявцева, представителям посольства было сказано, что в зале нет свободных мест.

«Собирался приехать посол (Александр) Удальцов, но ему тоже отказали», — приводит агентство слова пресс-атташе.

Судебные заседания по «делу о событиях 13 января» начались в Литве в 2016 году.

По данным прокуратуры Литвы, вышедшие на акцию протеста и погибшие у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года люди были убиты советскими солдатами.

Среди подсудимых — два российских гражданина: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов — бывший военный, живущий в республике.

Как сообщал «Ридус», Мель был задержан в марте 2014 года на пограничном контрольно-пропускном посту в Панямуне (Panemune) на границе с Калининградской областью. По словам прокурора Департамента уголовного преследования Гинтаутаса Пашкявичюса, Мель участвовал в штурме Вильнюсской телебашни советскими войсками в 1991 году.

Обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, Иванова — к 12 годам.

В январе 2017 года в качестве свидетеля по делу о январских событиях 1991 года был вызван в Вильнюсский окружной суд первый президент СССР Михаил Горбачев.