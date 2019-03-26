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Отказавшаяся от участия в «Евровидении» украинка приехала в Россию

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© instagram.com

После отказа представлять Украину на «Евровидении-2019», певица Maruv (Анна Корсун) приехала в Россию на гастроли.

В студии российской радиостанции Energy она сфотографировалась с поклонниками.

«Счастливые моменты с фанатами», — так она прокомментировала снимок, опубликованный в Instagram.

Как сообщает газета «Известия», артистка даст несколько концертов в России. Только в начале апреля у нее запланировано два сольных выступления — в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, она планирует выступить на церемониях вручения музыкальных премий.

Как известно, певица Maruv заняла первое место в национальном отборе, но из-за неприемлемых требований, предъявленных ей, отказалась ехать на «Евровидение». Ее примеру последовали группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место, и группа KAZKA, замкнувшая тройку лидеров.

В итоге Украина решила не принимать участие в музыкальном конкурсе из-за «чрезмерной политизации национального отбора».

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