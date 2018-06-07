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Украинская группа Freedom-Jazz отказалась участвовать в «Евровидении»

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© youtube.com

Группа Freedom-Jazz, занявшая второе место в украинском национальном отборе на «Евровидение», отказалась представлять страну на этом музыкальном конкурсе.

О своем решении коллектив сообщил в Instagram.

В заявлении музыкантов говорится о том, что они приняли это решение после разговора с представителями Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).

Участники группы поблагодарили своих поклонников за поддержку на отборе и предположили, что в будущем еще раз попытаются попасть на конкурс.

Причина отказа не называется, однако группа известила о том, что близка к подписанию контракта с европейским промоутером и ведет переговоры об организации концертного тура.

Накануне певица Maruv (Анна Корсун), получившая право представлять Украину на «Евровидении-2019», не подписала контракт с Национальной общественной телерадиовещательной компанией Украины (НОТУ), назвав его условия несправедливыми.

В контракте, который предложено подписать Корсун, был пункт о запрете гастролировать в России, а до этого стало известно, что на апрель у певицы были запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

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