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Украинка Maruv отказалась от участия в «Евровидении»

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Zuma\TASS

Певица Maruv (Анна Корсун), получившая право представлять Украину на «Евровидении-2019», не подписала контракт с Национальной общественной телерадиовещательной компанией Украины (НОТУ), назвав его условия несправедливыми.

Таким образом, она добровольно отказалась от участия в популярном музыкальном конкурсе.

В сообщении НОТУ говорится о том, что компания и Maruv «не пришли к согласию относительно участия в „Евровидении“-2019 из-за ряда причин» и «не нашли общего решения» относительно «миссии представителя Украины» на конкурсе.

В заявлении НОТУ также упоминается об обязательствах исполнителя, представляющего Украину на международной арене: на время конкурса он становится культурным послом Украины и выразителем мнения украинского общества в мире.

Ранее сообщалось, что в контракте, который предложено подписать Корсун, есть пункт о запрете гастролировать в России.

Участие же певицы в «Евровидении-2019» оказалось под вопросом из-за того, что на апрель у нее были запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, стало известно о том, что права на песню «Siren Song», с которой Maruv собиралась представлять Украину на «Евровидении-2019», принадлежат российской компании Warner Music Russia.

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