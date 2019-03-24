В Историческом музее в Москве кто-то самовольно повесил свою картину
- 24 марта 2019, 19:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Неизвестные посетители выставки «Николай II. Семья и престол», проходящей в Историческом музее в Москве, повесили на стену фотографию императрицы Александры Федоровны.
Как сообщает «МК», это заметили две 16-летние школьницы, делавшие в музее селфи.
Просматривая снимки, они обратили внимание на то, что на стене внезапно появилась фотография в раме, которой еще за пару минут до этого там не было.
Изучив также сделанное ими видео, девочки пришли к выводу, что раму с фотографией незаметно прикрепили к стене мужчина и женщина.
Разглядев новый экспонат, юные посетительницы выяснили, что на снимке изображена супруга Николая II, у которой в руках почему-то находится предмет, напоминающий брелок от автосигнализации, пишет издание.
В комментарии «Дождю» начальник управления общественных связей музея Мария Лемигова назвала случившееся «очередной спланированной провокацией против музеев». По ее словам, акция состоялась 23 марта, а участвовали в ней пятеро молодых людей, которые прикрепили картину к стене двухсторонним скотчем.
Администрация музея намерена обратиться в полицию с заявлением, приводит телеканал слова сотрудницы музея.
В последнее время в московских музеях участились разного рода инциденты.
Не успел утихнуть скандал из-за кражи картины из Третьяковской галереи, как музей стал местом очередной скандальной выходки. Посетитель, выкрашенный с головы до ног золотой краской, разделся до стрингов и в таком виде прошелся по нескольким залам. Тем временем его напарник повесил на стену свою картину.
Ранее из музея была украдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».
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