В Историческом музее в Москве кто-то самовольно повесил свою картину

Неизвестные посетители выставки «Николай II. Семья и престол», проходящей в Историческом музее в Москве, повесили на стену фотографию императрицы Александры Федоровны.

Как сообщает «МК», это заметили две 16-летние школьницы, делавшие в музее селфи.

Просматривая снимки, они обратили внимание на то, что на стене внезапно появилась фотография в раме, которой еще за пару минут до этого там не было.

Изучив также сделанное ими видео, девочки пришли к выводу, что раму с фотографией незаметно прикрепили к стене мужчина и женщина.

Разглядев новый экспонат, юные посетительницы выяснили, что на снимке изображена супруга Николая II, у которой в руках почему-то находится предмет, напоминающий брелок от автосигнализации, пишет издание.

В комментарии «Дождю» начальник управления общественных связей музея Мария Лемигова назвала случившееся «очередной спланированной провокацией против музеев». По ее словам, акция состоялась 23 марта, а участвовали в ней пятеро молодых людей, которые прикрепили картину к стене двухсторонним скотчем.

Администрация музея намерена обратиться в полицию с заявлением, приводит телеканал слова сотрудницы музея.

В последнее время в московских музеях участились разного рода инциденты.

Не успел утихнуть скандал из-за кражи картины из Третьяковской галереи, как музей стал местом очередной скандальной выходки. Посетитель, выкрашенный с головы до ног золотой краской, разделся до стрингов и в таком виде прошелся по нескольким залам. Тем временем его напарник повесил на стену свою картину.

Ранее из музея была украдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».