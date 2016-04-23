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Пилот погиб, протаранив самолетом собственный дом

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скриншот

Вблизи столицы Ботсваны Габороне пилот частного самолета пошел на таран собственного дома.

В результате катастрофы летчик погиб, а находившиеся в доме люди вовремя успели выбежать и остались живы.

При крушении были повреждены 11 автомобилей.

Как сообщает The Citizen, на отчаянный поступок летчик решился после того, как поругался со своей супругой на семейном празднике. Предположительно, мужчина намеревался таким способом убить жену.

Ранее «Ридус» писал о падении легкомоторного самолета на дачный участок в Подмосковье, в результате которого погибли два человека.

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