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В Подмосковье легкомоторный самолет упал на дом

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© vk.com

В результате падения легкомоторного самолета на дачный участок в Подмосковье погибли два человека, сообщили в региональном главке МЧС.

Самолет, выполнявший полет в Коломенском районе, разбился вблизи СНТ «Отдых».

При падении он задел одну из дачных построек.

«Самолет упал на дачный участок, задев угол веранды жилого дома, — сообщили „Интерфаксу“ в ведомстве. — В доме никого не было, на земле пострадавших нет».

Погибли два человека, находившиеся на борту. В числе погибших — пилот Игорь К. 1967 года рождения, уточняет ФАН.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. На месте работают оперативные службы.

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