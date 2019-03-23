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На следующей неделе в Москву вернется зима

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Синоптики сообщили, что на следующей неделе в столице ожидается рецидив зимы

Согласно прогнозам метеорологов, в среду, 27 марта, в Москве и области пройдет сильный снегопад.

Ожидается, что в этот день выпадет около трети месячной нормы осадков.

Такое резкое изменение погоды связано приходом в столичный регион холодный атмосферный фронт, сообщается на сайте «Метеовести».

По данным синоптиков, утром в четверг, 28 марта, температура воздуха будет варьироваться от 1 до 6 градусов мороза.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы порекомендовал столичным водителям пока не менять зимнюю резину на летнюю.

Ранее Гидрометцентр дал прогноз до конца лета для всех регионов страны.

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