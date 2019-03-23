На следующей неделе в Москву вернется зима
- 23 марта 2019, 22:21
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Синоптики сообщили, что на следующей неделе в столице ожидается рецидив зимы
Согласно прогнозам метеорологов, в среду, 27 марта, в Москве и области пройдет сильный снегопад.
Ожидается, что в этот день выпадет около трети месячной нормы осадков.
Такое резкое изменение погоды связано приходом в столичный регион холодный атмосферный фронт, сообщается на сайте «Метеовести».
По данным синоптиков, утром в четверг, 28 марта, температура воздуха будет варьироваться от 1 до 6 градусов мороза.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы порекомендовал столичным водителям пока не менять зимнюю резину на летнюю.
Ранее Гидрометцентр дал прогноз до конца лета для всех регионов страны.
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