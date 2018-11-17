В ЦОДД порекомендовали московским водителям пока не менять резину

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы порекомендовал столичным водителям пока не менять зимнюю резину на летнюю.

В ЦОДД отметили, что вероятные заморозки в этом случае могут осложнить ситуацию на дорогах.

Тепло уже близко, но пуховики еще актуальны. То же и с зимней резиной — не стоит переобуваться до середины апреля, пока возможны перепады температуры и гололед, — говорится в сообщении центра в официальном микроблоге в Twitter.

В ЦОДД посоветовали «не морозить машине лапки», отметив, что «пусть ей будет тепло, а вам — безопасно».



Ранее сообщалось, что в мае в столицу, по данным синоптиков, могут вернуться зимние холода.