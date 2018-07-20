Из-за пьяного водителя на Калужском шоссе в Москве столкнулись шесть машин

На Калужском шоссе в Новой Москве произошло массовое ДТП.

В результате столкновения шести легковых автомобилей пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По словам собеседника агентства, авария случилась на повороте с Калужского шоссе на деревню Зимёнки.

Он добавил, что виновником ДТП признан водитель одной из машин, находившийся в нетрезвом состоянии.

Ранее было опубликовано видео, запечатлевшее опрокинувшийся на такси самосвал.