Опрокинувшийся на такси самосвал попал на видео
- 22 марта 2019, 17:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На юго-западе Москвы грузовик опрокинулся и упал на такси.
В результате аварии погибли водитель автомобиля и пассажир, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
ДТП произошло 22 марта на пересечении Литовского бульвара с улицей Айвазовского.
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах видно, как самосвал пытается пересечь перекресток и сбивает такси. В итоге обе машины относит к обочине, грузовик переворачивается набок, накрывая собой такси.
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