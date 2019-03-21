Жители Астаны вышли на митинг против переименования столицы

В Астане протестующие против переименования столицы в Нурсултан собрались перед мэрией, сообщает Reuters.

Несколько десятков человек вышли на площадь, чтобы выразить несогласие с решением властей.

В результате спор одного из участников акции протеста со стражами порядка привел к потасовкам, полиция, по данным агентства, задержала около 20 митингующих.

Кроме того, в Сети 20 марта появилась петиция с требованием не переименовывать Астану в Нурсултан. В первый же день ее подписали более 14 тысяч человек, отмечают «Новые Известия».

Как сообщал «Ридус», в среду, 20 марта, парламент Казахстана принял сразу в первом и втором чтениях поправки к Конституции страны о переименовании столицы в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Для того чтобы столица Казахстана стала называться по-новому, документ должен подписать новый глава государства.

Касым-Жомарт Токаев 20 марта принес присягу и вступил в должность исполняющего обязанности президента Казахстана.

Токаев сразу же предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан в честь первого президента страны.

Кроме того, новоизбранный и. о. президента предложил воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы всех областных городов страны.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта сообщил, что уходит в отставку. О своем решении он заявил, выступая в эфире республиканских телеканалов.