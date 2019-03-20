В Казахстане депутаты переименовали столицу

Парламент Казахстана принял сразу в первом и втором чтении поправки в Конституцию страны о переименовании столицы в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщает РИА Новости.

«Принято историческое решение», — заявил по итогам голосования спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Нурлан Нигматулин.

Для того чтобы столица Казахстана стала называться по-новому, документ должен подписать новый глава государства Касым-Жомарт Токаев, отмечает агентство.

Как ранее сообщал «Ридус», сегодня Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность исполняющего обязанности президента Казахстана.

Токаев сразу же предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан в честь первого президента страны.

Кроме того, новоизбранный и. о. президента предложил воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы всех областных городов страны.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта сообщил, что уходит в отставку. О своем решении он заявил, выступая в эфире республиканских телеканалов.



Перенести столицу Казахстана из Алма-Аты в Акмолинск предложил в 1994 году Нурсултан Назарбае, в итоге было принято соответствующее постановление Верховного Совета Казахстана. В 1998 году город переименовали в Астану, напоминает газета «Известия».

