Токаев вступил в должность президента Казахстана
- 20 марта 2019, 10:16
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность исполняющего обязанности президента республики, сообщает ФАН.
«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — приводит агентство слова Токаева, произнесенные во время торжественной церемонии.
После этого глава Центральной избирательной комиссии Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.
Токаев сразу же предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан в честь первого президента страны.
Кроме того, новоизбранный ио президента предложил воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы всех областных городов страны, отмечает РИА Новости.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта сообщил, что уходит в отставку. О своем решении он заявил, выступая в эфире республиканских телеканалов.
Ранее сообщалось, что до выборов, которые намечены на 2020 год, исполнять обязанности президента будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.
Вскоре после сообщения об отставке Назарбаева в Казахстане стал наблюдаться ажиотажный спрос на доллары.
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