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Токаев вступил в должность президента Казахстана

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© flickr.com

Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность исполняющего обязанности президента республики, сообщает ФАН.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — приводит агентство слова Токаева, произнесенные во время торжественной церемонии.

После этого глава Центральной избирательной комиссии Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.

Токаев сразу же предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан в честь первого президента страны.

Кроме того, новоизбранный ио президента предложил воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы всех областных городов страны, отмечает РИА Новости.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта сообщил, что уходит в отставку. О своем решении он заявил, выступая в эфире республиканских телеканалов.

Ранее сообщалось, что до выборов, которые намечены на 2020 год, исполнять обязанности президента будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Вскоре после сообщения об отставке Назарбаева в Казахстане стал наблюдаться ажиотажный спрос на доллары.

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