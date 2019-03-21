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Глава Оренбургской области попросил об отставке

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© orenburg-gov.ru

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал заявление об отставке, сообщается на официальном портале правительства региона.

«С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки», — заявил Берг в обращении к жителям области.

В первую очередь хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей, — отметил губернатор.

Юрий Берг занимал пост губернатора Оренбургской области с июня 2010 года. Ранее возглавлял ряд предприятий в регионе.

В среду, 20 марта, заявления об отставке написали губернаторы Мурманской области Марина Ковтун и Алтайского края Александр Бердников.

Во вторник, 19 марта, с просьбой об отставке обратился к президенту РФ Владимиру Путину губернатор Челябинской области.

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