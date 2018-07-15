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Губернатор Челябинской области ушел в отставку

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

С просьбой об отставке обратился к президенту РФ Владимиру Путину губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства принял отставку и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера.

До этого Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ, пишет ТАСС.

В своем обращении к южноуральцам Дубровский сообщил о том, что обратился к Путину с просьбой отставке, поблагодарил земляков за поддержку и выразил свое уважение к ним.

Он также заявил, что интересы жителей для него всегда были превыше всего. «Сделано многое, но впереди новые цели и задачи», — заключил Дубровский.

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