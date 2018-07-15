Губернатор Челябинской области ушел в отставку
- 19 марта 2019, 18:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С просьбой об отставке обратился к президенту РФ Владимиру Путину губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства принял отставку и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера.
До этого Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ, пишет ТАСС.
В своем обращении к южноуральцам Дубровский сообщил о том, что обратился к Путину с просьбой отставке, поблагодарил земляков за поддержку и выразил свое уважение к ним.
Он также заявил, что интересы жителей для него всегда были превыше всего. «Сделано многое, но впереди новые цели и задачи», — заключил Дубровский.
Войти через социальные сети: