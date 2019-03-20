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102018

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

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© gubernator51.ru

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Будет ли оно подписано — кто может сказать? Вероятность 99%», — убежден собеседник агентства.

Марина Ковтун вступила в должность руководителя региона в апреле 2012 года.

В мае 2014 года политик подала прошение о досрочной отставке и до очередных губернаторских выборов являлась и. о. главы области.

В октябре 2014 года, победив на выборах, вступила в должность губернатора на второй срок.

Ранее сегодня подал заявление об отставке глава Республики Алтай Александр Бердников.

Во вторник, 19 марта, с просьбой об отставке обратился к президенту РФ Владимиру Путину губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

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