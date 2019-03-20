Собчак раскрыла размер своих заработков

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своих доходах.

По ее словам, она зарабатывает в месяц примерно три — четыре миллиона рублей.

На такую откровенность светскую львицу подтолкнул блогер Эдвард Бил, задавший вопрос о ее заработках в своем шоу «Осторожно, Собчак».

«Ну, где-то 3−4 миллиона рублей», — приводит ФАН слова экс-кандидата в президенты РФ.

При этом Собчак не забыла уточнить, что эта суммах в рублях, а не в долларах, после чего блогер посмеялся, заявив, что ее доходы должны быть значительно больше.

В ответ телеведущая пожаловалась на свою судьбу: «Я всю жизнь то в президенты, то с интервью, (работаю) как лошадь всю гребаную жизнь, и у меня есть Bentley GT, но пятилетней давности».

Ранее в программе НТВ «Секрет на миллион», вышедшей в эфир 16 марта, Собчак назвала причиной ее развода с актером Максимом Виторганом недомолвки и взаимные претензии друг к другу.