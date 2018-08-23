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Собчак назвала причины развода с Виторганом

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© Донат Сорокин/ТАСС

В программе НТВ «Секрет на миллион», вышедшей в эфир 16 марта, телеведущая Ксения Собчак назвала причиной ее развода с актером Максимом Виторганом недомолвки и взаимные претензии друг к другу.

По ее словам, нельзя разлюбить в один день.

«В какой-то момент он что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное», — призналась она.

При этом Собчак все-таки не стала обвинять в разводе мужа. По ее мнению, если два взрослых человека не смогли сохранить отношения, это их общая вина.

Телеведущая также подчеркнула, что ей и Виторгану удалось сохранить дружеские отношения, и отметила важность того, чтобы их сын Платон общался с детьми актера от первого брака.

Примечательно, что Собчак ни разу не упомянула о режиссере Константине Богомолове, роман с которым ей приписывают.

Месяц назад Собчак дала понять в эфире Первого канала, что ее в ее отношениях с мужем назрели серьезные проблемы, заявив о праве женщины «спать и жить с тем, с кем она хочет».

Незадолго до этих признаний Виторган избил Богомолова в центре Москвы.

Ксения Собчак и Максим Виторган поженились в 2013 году. В ноябре 2016-го у пары родился сын Платон.

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