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В центре скандала оказался еще один топ-менеджер «Росгеологии»

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© youtube.com

Топ-менеджер «Росгеологии» Андрей Богданов, занимающий должность директора по обеспечению производства НПЦ «Недра», вступил в словесную перепалку с активистом движения «СтопХам», который пристыдил его за парковку на тротуаре.

Видеозапись инцидента была опубликована в Сети.

На кадрах видно, как Богданов довольно агрессивно отреагировал на замечания активиста, в итоге наклеившего стикер движения «СтопХам» на лобовое стекло нарушителя.

Водитель дорогого автомобиля категорически отказывался съехать с тротуара и угрожал активисту.

«Шакалы этот знак поставили, чтобы деньги трясти!» — объяснил свою позицию высокопоставленный сотрудник «Росгеологии». «Отойди в сторону! Уберись отсюда, придурок!» — требовал он от активиста. Тот же призывал Богданова не оскорблять его, общаться вежливо и научиться управлять автомобилем, чтобы не вредить другим.

После прибытия на место сотрудников полиции Богданов обвинил активистов в провокации и оскорблениях, а также в порче его имущества. При этом он признался, что не заметил запрещающего знака. В итоге же стражи порядка попросили его пройти с ними для дальнейшего разбирательства.

В январе в интернете появилась запись стрима первого заместителя главы «Росгеологии» во время игры в PUGB. Топ-менеджер матерился, рассказывал о своем взрослении «среди урок» и о подробностях сексуальных отношений с сотрудницами вверенного ему холдинга.

После появления видео Горринга немедленно уволили, генеральный директор «Росгеологии» Роман Панов получил выговор, а Минприроды пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности ведомства.

В итоге Горринга задержали 8 марта в московском аэропорту Внуково, откуда он пытался вылететь в Сочи, а на следующий день Домодедовский городской суд Московской области отправил бывшего топ-менеджера «Росгеологии» под арест на два месяца. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

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