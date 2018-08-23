Во Внуково задержали экс-замглавы «Росгеологии»

В столичном аэропорту Внуково задержали бывшего заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, уволившегося из компании после скандала с матерным видео.

В январе в Сети появилась запись одной из трансляций топ-менеджера, который во время игры в популярный онлайн-шутер PUGB откровенно угрожает расправой своим виртуальным оппонентам, рассказывает о своем взрослении «среди урок», а также посвящает случайных зрителей в подробности своих сексуальных отношений с сотрудницами управляемой им компании.

При этом на видео также присутствует одна из обсуждаемых Горрингом девушек, которую он, по собственному признанию, однажды уволил за то, что та заказала ему перелет бизнес-классом вместо первого, а затем «помиловал» и поставил в филиал «стучать» на своих коллег.

Из разговора Горринга с подчиненной становится понятно, что связь между топ-менеджером и его сотрудницей не ограничивается сугубо деловыми обязательствами и вышеописанным производственным шпионажем.

Как отмечает РЕН ТВ, в аэропорту Горринга задержали в связи с тем, что в отношении него было возобновлено дело по статье о посредничестве во взятке. Позднее его переквалифицировали в мошенничество.

По данным телеканала, объявленный в розыск мужчина пытался улететь в Сочи. Что интересно, он приобрел билеты сразу на несколько рейсов: в 8:00, 10:00 и 17:30.

Первые два вылета Горринг пропустил, приходя чтобы «осмотреться», но не регистрировался. В третий раз он все-таки решился лететь, однако тут его задержали сотрудники ФСБ и уголовного розыска, отмечает телеканал.