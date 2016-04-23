Топ-менеджер «Росгеологии» уволен после секс-откровений в Twitch

В «Росгеологии» заявили об увольнении заместителя главы государственной компании Руслана Горринга, оказавшегося в центре скандала с нецензурными стримами в Twitch. Соответствующее распоряжение во вторник издал министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.

Министр распорядился уволить его. Более того, будет проведена проверка его деятельности в холдинге. Думаю, что распоряжение вступит в силу сегодня, — заявила пресс-секретарь руководителя ведомства Наталья Хлопунова.

Накануне в Сети появилась запись одной из трансляций топ-менеджера, который во время игры в популярный онлайн-шутер PUGB откровенно угрожает расправой своим виртуальным оппонентам, рассказывает о своем взрослении «среди урок», а также посвящает случайных зрителей в подробности своих сексуальных отношений с сотрудницами управляемой им компании.

При этом на видео также присутствует одна из обсуждаемых Горрингом девушек, которую он, по собственному признанию, однажды уволил за то, что та заказала ему перелет бизнес-классом вместо первого, а затем «помиловал» и поставил в филиал «стучать» на своих коллег.

Из разговора Горринга с подчиненной становится понятно, что связь между топ-менеджером и его сотрудницей не ограничивается сугубо деловыми обязательствами и вышеописанным производственным шпионажем.

Как следует из претензии, сформулированной самим Горрингом, девушка оказывается замешанной в обсуждении сексуальных взаимоотношений экс-замглавы «Росгелогии» в узком кругу своих коллег, также не чуждых своего рода «неуставщине».

По информации издания Daily Storm, в прошлом добившийся ощутимых карьерных высот Руслан Горринг был известен под фамилией Ганижев. Именно под ней в 2011 году он фигурировал в деле о сговоре и получении пятимиллионной взятки председателем районного совета депутатов Ленинского района Московской области.

Сотрудничество с «Росгеологией» Горринг начал в 2015 году.