Высокая мода, беспощадная и непредсказуемая, не перестаёт шокировать простых смертных. Модели ходят по подиуму, наклеив на тело только скотч разных цветов, кормят детей грудью прямо во время модных показов и носят в руках собственные головы. И никто уже не удивляется при виде странно и эпатажно одетых людей, которые выдают свои наряды за последний писк моды.

Этим парадоксом решили воспользоваться YouTube-блогеры Зак и Джей (Zac и Jay) и доказать, что высокая мода — это всего лишь очень много снобизма. Парни отправились в бюджетный магазин, накупили там максимально нелепые наряды и аксессуары, а затем один из пранкеров отправился погулять по улицам Лондона во время проходившей в городе Недели моды. Ребята хотели проверить, примут ли экстравагантно одетого парня за дорогую модель в костюме от знаменитого дизайнера. И не прогадали!

Глядя на парня в розовых штанах, чёрной футболке с наклейками и очках с огромными буквами на дужках, папарацци тут же решили, что перед ними знаменитость, и начали активно его фотографировать. Герою оставалось только позировать на камеру с отрешённым выражением лица.

Ещё больший успех принёс второй образ экспериментатора: те же розовые вельветовые брюки дополнил розовый плед, накинутый на плечи, как модная накидка, резиновые перчатки розового цвета, браслет-скотч и полиэтиленовый мешок, надутый воздухом, который парень надел в качестве воротника.

В этом наряде с парнем фотографировались даже прохожие, вероятно, думая, что перед ними знаменитость.

Креативные ребята добились, чего хотели. И по итогам эксперимента заявили, что высокая мода — это просто «фасад блеска и гламура, за которым ничего нет, кроме кучи снобизма», а также посоветовали людям обращать меньше внимания на одежду с модных показов, которая зачастую совершенно не предназначена для жизни.

Видео со смелым экспериментом друзей, решивших поиграть в дизайнеров, собрало в соцсетях почти семь миллионов просмотров и сотни одобрительных комментариев от пользователей, оценивших шутку блогеров.

Кстати, вскоре после этой забавы известный бренд ASOS выпустил блейзер, похожий на наряд фальшивой модели с наклейками из чёрного скотча с буквами. Магазин продаёт новинку за 150 фунтов стерлингов.

А что вы думаете о высокой моде?