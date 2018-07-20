Путин по-украински обратился к киевским властям

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с представителями общественности Крыма, обратился к киевским властям по-украински, сообщает РИА Новости.

Российский лидер выразил недоумение политикой, которую проводит руководство Украины.

«Так и хочется спросить по-украински: „З глузду з'їхав, чи шо?“ С ума сошел?» — приводит агентство слова главы российского государства.

Путин подчеркнул, что российский и украинский народы не находятся в ссоре, однако Кремль не может прийти к взаимопониманию с нынешними киевскими властями.

По его словам, с ними «вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата».

Президент прибыл на полуостров в связи с пятилетней годовщиной присоединения Крыма к России, отмечает агентство.

Ранее, как сообщал «Ридус», Путин пошутил про Наполеона на встрече с французскими политиками.