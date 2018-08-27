Жителей Белгорода вынуждают хранить мусор в квартире несколько дней

Жильцы домов, расположенных на улице Зеленая поляна на юго-востоке Белгорода, стали жаловаться на то, что мусор начали вывозить лишь пару раз в неделю и зачем-то разобрали мусорную площадку.

Например, местная жительница Ирина недоумевает, кому могли помешать мусорные баки на специально отведенной для этого территории.

Как сообщает БЕЛ.RU, контейнеры установили подальше от домов и детской площадки, но при этом сотрудники «Экотранса» убрали ограждение и баки, повесив объявление, что выброс мусора запрещен.

Вывозить мусор предложили только два раза в неделю, а также посоветовали жильцам либо самим приобрести контейнеры, либо выбрасывать мусор в мешках.

Естественно, что у жильцов возник законный вопрос: «Где хранить мусор в квартире несколько дней?».

По словам местных жителей, теперь при сборе и вывозе мусора его мелкие остатки разлетаются по всей улице, включая детскую площадку. Жаловаться при этом некому, поскольку в компании по вывозу мусора телефон «постоянно на автоответчике», пишет издание.

Ранее сообщалось, что по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева Минприроды, Минстрой и ФАС должны разработать предложения по снижению платы за услуги ЖКХ для россиян, которые ведут раздельный сбор мусора.

Как известно, переход на новую систему обращения с отходами стартовал в России с 1 января 2019 года. Нововведение нацелено на максимальное вовлечение отходов в повторный оборот.

