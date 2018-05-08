Для некоторых россиян услуги ЖКХ подешевеют

По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева Минприроды, Минстрой и ФАС должны разработать предложения по снижению платы за услуги ЖКХ для россиян, которые ведут раздельный сбор мусора.

Предполагается, что плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) будет рассчитываться по-разному.

В частности, для россиян, практикующих раздельный сбор ТКО, плата будет снижена «исходя из фактического накопления» мусора, сообщается на сайте правительства РФ.

Упомянутые ведомства должны подготовить свои предложения до 10 апреля 2019 года.

Главам российских регионов Медведев также рекомендовал разработать льготные тарифы оплаты ЖКУ для отдельных категорий пользователей и «не допускать необоснованных тарифов на вывоз мусора».

Ранее сообщалось, что в правительстве рассматривается предложение сделать бесплатным вывоз мусора для россиян, занимающихся раздельным сбором мусора.

Как известно, переход на новую систему обращения с отходами стартовал в России с 1 января 2019 года. Нововведение нацелено на максимальное вовлечение отходов в повторный оборот.