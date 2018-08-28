СМИ: Виторган разбил нос режиссеру Богомолову из-за Ксении Собчак

Актер Максим Виторган подрался с режиссером МХТ имени Чехова Константином Богомоловым из-за телеведущей Ксении Собчак, сообщают российские СМИ.

«Виторган появился в кафе, расположенном на Китай-городе в центре Москвы, где отдыхал Богомолов. По словам очевидцев, мужчины вышли на улицу. Богомолов вернулся в заведение уже с кровью на лице. Максим разбил ему нос», — пишет «Стархит» со ссылкой на очевидцев.



Некоторое время назад режиссера подозревали в романе с Ксенией Собчак. Телеведущая давно знакома с Богомоловым и следит за его творчеством.

Напомним, поклонники Ксении Собчак обсуждают ее грядущий развод с актером Максимом Виторганом с декабря прошлого года. О том, что Собчак ушла от мужа к режиссеру Константину Богомолову, по мнению пользователей Сети, говорит их милое общение в Instagram. Также очевидцы сообщали, что видели Богомолова и Собчак гуляющими вместе по Вене, при этом Ксения была пьяна.

Ни Виторган, ни Собчак слухи о проблемах с их браком не комментируют.

Как сообщал «Ридус», Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана 1 февраля 2013 года. 18 ноября 2016 года у них родился сын Платон. До рождения своего первенца Ксения неоднократно пренебрежительно отзывалась о детях и материнстве, так что ее беременность стала заметным и обсуждаемым событием.