Собчак прокомментировала слухи о разводе с Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак, которой приписывают роман с театральным режиссером Константином Богомоловым, решилась на откровенное интервью.

В эфире программы «Эксклюзив» она попыталась дать правдивые ответы на довольно прямые вопросы Дмитрия Борисова.

В частности, Собчак намекнула на то, что в ее отношениях с Максимом Виторганом назрели серьезные проблемы.

При этом она не стала утвердительно отвечать на вопрос о скором разводе.

По словам Ксении, она действительно переживает тяжелый этап в своей жизни, но пока не готова говорить о возможном расставании с мужем.

Собчак особо подчеркнула, что относится к Виторгану с большим уважением, ведь он является отцом ее сына Платона.

«Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына, — сказала телеведущая. — В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди».

Собчак также недвусмысленно заявила о праве женщины «спать и жить с тем, с кем она хочет». Она пояснила, что в обществе существует разное отношение к мужчинам и женщинам. Считается, что если мужчина изменяет, то значит он весь такой лихой любовник и мачо, а если женщина, то ее последними словами обзывают, отметила она.

Ранее Собчак со скандалом покинула студию НТВ, куда пришла для участия в ток-шоу. Она отказалась комментировать драку между своим супругом актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым.

Их стычка у входа в «Кофеманию» на Лубянке попала на видео.

На следующий день Богомолов сообщил о своем переломанном в двух местах носе и смещенных костях черепа.

Виторган ответил «доброжелателям» в своем Instagram, что «закрыл гештальт» и больше выяснять отношения с Богомоловым не намерен.

Сама Собчак не стала комментировать случившееся по существу, ограничившись расплывчатым «театральные премьеры людей интересуют гораздо меньше, чем личные разборки».