Собчак прокомментировала слухи о разводе с Виторганом
- 02 февраля 2019, 18:44
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Телеведущая Ксения Собчак, которой приписывают роман с театральным режиссером Константином Богомоловым, решилась на откровенное интервью.
В эфире программы «Эксклюзив» она попыталась дать правдивые ответы на довольно прямые вопросы Дмитрия Борисова.
В частности, Собчак намекнула на то, что в ее отношениях с Максимом Виторганом назрели серьезные проблемы.
При этом она не стала утвердительно отвечать на вопрос о скором разводе.
По словам Ксении, она действительно переживает тяжелый этап в своей жизни, но пока не готова говорить о возможном расставании с мужем.
Собчак особо подчеркнула, что относится к Виторгану с большим уважением, ведь он является отцом ее сына Платона.
«Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына, — сказала телеведущая. — В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди».
Собчак также недвусмысленно заявила о праве женщины «спать и жить с тем, с кем она хочет». Она пояснила, что в обществе существует разное отношение к мужчинам и женщинам. Считается, что если мужчина изменяет, то значит он весь такой лихой любовник и мачо, а если женщина, то ее последними словами обзывают, отметила она.
Ранее Собчак со скандалом покинула студию НТВ, куда пришла для участия в ток-шоу. Она отказалась комментировать драку между своим супругом актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым.
Их стычка у входа в «Кофеманию» на Лубянке попала на видео.
На следующий день Богомолов сообщил о своем переломанном в двух местах носе и смещенных костях черепа.
Виторган ответил «доброжелателям» в своем Instagram, что «закрыл гештальт» и больше выяснять отношения с Богомоловым не намерен.
Сама Собчак не стала комментировать случившееся по существу, ограничившись расплывчатым «театральные премьеры людей интересуют гораздо меньше, чем личные разборки».
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