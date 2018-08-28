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Александр Емельяненко объявил дату своего следующего боя

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© Елена Афонина/ТАСС

Боец ММА Александр Емельяненко разместил в Instagram небольшой ролик, в котором анонсировал свой следующий поединок.

По его словам, он состоится 10 мая в Самаре на турнире «Битва на Волге 11».

При этом 37-летний спортсмен признался, что пока не знает своего будущего соперника.

Как сообщил ТАСС президент Федерации ММА Самарской области Александр Гурьянов, сейчас ведутся переговоры с двумя потенциальными соперниками, один из которых — бывший боец UFC.

Также стало известно, что российская организация Russian Cagefighting Championship (RCC) аннулировала контракт с Емельяненко. «С сегодняшнего дня Александр Емельяненко — свободный агент, юридических отношений между лигой и бойцом больше нет», — уведомил агентство исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Как известно, последний бой Емельяненко состоялся 18 августа 2018 года. Его поединок с американцем Тони Джонсоном, проходивший в рамках турнира WFCA 50, завершился вничью. Всего на счету российского бойца 28 побед, семь поражений и одна ничья.

Ранее RCC приостановила контракт с Емельяненко, из-за чего было объявлено об отмене его участия в 6-м турнире Russian Cagefighting Championship, который пройдет 4 мая в Челябинске и будет приурочен к празднованию Дня Победы.

Емельяненко был задержан за рулем золотого «Мерседеса» после нарушения ПДД. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, с сотрудниками ГИБДД вел себя агрессивно, от медицинского освидетельствования отказался.

На бойца составили три административных протокола, а 2 марта городской суд Кисловодска принял решение признать спортсмена виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.

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Британские парламентарии проголосовали за отсрочку Brexit

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© PA Images\TASS

По итогам голосования, состоявшегося в Палате общин, было принято решение поддержать предложение правительства о переносе даты выхода Великобритании из Евросоюза на более поздний срок.

За так называемую техническую отсрочку Brexit проголосовали 412 депутатов, против — 202.

Таким образом, дата выхода Британии из ЕС может быть перенесена с 29 марта на 30 июня в том случае, если депутаты одобрят договор с Евросоюзом до 20 марта. Однако, если этого не произойдет, то Brexit отложат на еще более поздний срок. Как известно, британские парламентарии уже дважды отвергали сделку с Брюсселем, сообщает ТАСС.

Накануне Палата общин большинством голосов отвергла новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза, с трудом достигнутый премьер-министром Терезой Мэй на переговорах с Брюсселем. Против проголосовал 391 член парламента, а поддержали Мэй лишь 242 депутата.

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