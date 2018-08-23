В Челябинске отменили бой Александра Емельяненко

Российский боец MMA Александр Емельяненко не сможет принять участие в 6-м турнире Russian Cagefighting Championship, который пройдет 4 мая в Челябинске и будет приурочен к празднованию Дня Победы, сообщил исполнительный директор RCC Николай Клименко.

По его словам, «боя Емельяненко в Челябинске точно не будет». При этом Клименко пообещал, что на проведение турнира это не повлияет.

«Мы формируем кард, в ближайшее время будет известно, кто возглавит шоу», — цитирует его «Интерфакс».

Клименко также рассказал, что с Александром уже обсужден вопрос с отменой боя. Контракт спортсмена с лигой не расторгнут, но пока приостановлен, уточнил исполнительный директор.

Ранее предполагалось, что соперником Емельяненко на турнире будет бразилец Вагнер Прадо.

Емельяненко был задержан за рулем золотого «Мерседеса» после нарушения ПДД. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, с сотрудниками ГИБДД вел себя агрессивно, от медицинского освидетельствования отказался.

На бойца составили три административных протокола, а 2 марта городской суд Кисловодска принял решение признать спортсмена виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.