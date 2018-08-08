Александра Емельяненко задержали в Кисловодске после двойного ДТП
- 01 марта 2019, 21:04
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко задержан в Кисловодске после двойного ДТП.
По мнению сотрудников правоохранительных органов, 37-летний спортсмен находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Как стало известно РЕН ТВ, Емельяненко приехал в Кисловодск на тренировочные сборы, которые он проводил на базе ФГБУ «Юг Спорт».
Отмечается, что для его задержания потребовалось довольно много полицейских. В итоге стражи порядка с большим трудом смогли доставить спортсмена в отдел полиции для разбирательства.
Телеканал «360» опубликовал видео, на котором Емельяненко общается с задержавшими его сотрудниками полиции.
В Instagram был также выложен ролик, автор которого комментирует задержание Емельяненко, управлявшего «золотым мерседесом».
Александр Емельяненко, младший брат прославленного бойца ММА Федора Емельяненко, является бывшим чемпионом мира по версии ProFC, а также обладателем многочисленных титулов по самбо и боевому самбо.
За изнасилование подруги домработницы он был приговорен к 4,5 года колонии, но в конце ноября 2016 года вышел на свободу. Оставшиеся 2 года и 23 дня тюремного заключения ему заменили исправительными работами.
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