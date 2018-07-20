Девочку-маугли из Москвы захотели удочерить

Найденную на днях в московской квартире 5-летнюю девочку-маугли захотели удочерить, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, ребенка готовы взять приемные родители, уже поступили два обращения.

Кроме того, многие предлагают оказать помощь. Сушки приносят, какие-то вещи, отметила она.

Как сообщает РЕН ТВ, Кузнецова рассказала, что малышка все еще остается в больнице под присмотром врачей, однако довольно быстро восстанавливается.

За несколько дней девочка стала более открытой и даже произнесла одно слово

«Она сказала слово „тапочки“, больше пока ничего не произносила», — цитирует омбудсмена РИА Новости.

Кузнецова добавила, что ребенок рисует фломастерами и «легче идет на кровать, а то все на стуле спала».

В ближайшее время девочку должны осмотреть детские психологи и психиатры. Ее родственников пока не нашли.

Как известно, девочку-маугли с вросшим в шею проводом обнаружили в замусоренной квартире на севере столицы 10 марта.

В ходе расследования покушения на убийство ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении работников органов соцзащиты и полиции.

Савеловский суд Москвы арестовал 47-летнюю мать девочки Ирину Геращенко до 10 мая.