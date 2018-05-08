Мать девочки-маугли отправили в СИЗО
- 12 марта 2019, 21:29
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Савеловский суд Москвы вынес решение о аресте Ирины Геращенко, матери 5-летней девочки, оставленной одной в квартире на Ленинградском шоссе, сообщает ТАСС.
Женщина заключена под стражу до 10 мая.
47-летней Геращенко инкриминируется статья УК РФ «Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии».
Подозреваемая заявила корреспонденту агентства, что собирается обжаловать решение суда.
«Это все провокация, что произошло, и что происходит в моей квартире. Я отсутствовала в квартире пару часов и буду бороться за свою дочь», — приводит слова Геращенко ФАН.
Как сообщал «Ридус», 5-летнюю девочку обнаружили в квартире на севере столицы 10 марта. В расследования покушения на убийство ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено в отношении работников органов соцзащиты и полиции.
Сегодня стало известно, что еще одну 5-летнюю девочку обнаружили полицейские обнаружили в заброшенной квартире подмосковного Раменского.
Войти через социальные сети: