В московской квартире найдена девочка-маугли

Сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир на Ленинградском шоссе в Москве девочку-маугли, в шее которой оказался вросший провод.

Малышку немедленно госпитализировали. Провод врачи вынули, но у ребенка диагностировали гнойный отит.

Как сообщает паблик Mash, соседи часто слышали, как из квартиры на 8-м этаже доносится детский плач, однако двери им никто не открывал.

Приехавшие по вызову жильцов полицейские и спасатели вскрыли квартиру и почувствовали довольно неприятный запах.

Посреди огромного количества мусора стояла грязная и голодная девочка, на вид лет пяти. Оказалось, что разговаривать она не умеет.

Позже стражи порядка задержали 47-летнюю мать ребенка. По имеющейся у Mash информации, женщина сообщила, что работает уборщицей, а раньше якобы была финансовым консультантом.