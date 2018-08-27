В московской квартире найдена девочка-маугли
- 10 марта 2019, 16:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир на Ленинградском шоссе в Москве девочку-маугли, в шее которой оказался вросший провод.
Малышку немедленно госпитализировали. Провод врачи вынули, но у ребенка диагностировали гнойный отит.
Как сообщает паблик Mash, соседи часто слышали, как из квартиры на 8-м этаже доносится детский плач, однако двери им никто не открывал.
Приехавшие по вызову жильцов полицейские и спасатели вскрыли квартиру и почувствовали довольно неприятный запах.
Посреди огромного количества мусора стояла грязная и голодная девочка, на вид лет пяти. Оказалось, что разговаривать она не умеет.
Позже стражи порядка задержали 47-летнюю мать ребенка. По имеющейся у Mash информации, женщина сообщила, что работает уборщицей, а раньше якобы была финансовым консультантом.
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