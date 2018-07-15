Собчак вызвала Шнурова на «батл» из-за стихов о ее разводе

Телеведущая Ксения Собчак вызвала на «батл» лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

Журналистка отреагировала в стихотворной форме на опубликованные ранее в соцсети стихи музыканта, в которых он посмеялся над новостью о ее разводе с актером Максимом Виторганом.

Собчак отметила, что у лидера «Ленинграда» появилась новая привычка: делать стихи «затычкой» для каждой новостной «бочки».



«Ну а я-то здесь при чем? Чем я виновата? / В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на батл!» — завершила телеведущая свое стихотворное послание в Instagram.



По ее словам, она уверена, что музыканту не составит труда высказать свое мнение в прямом эфире.

В феврале бывшая жена лидера группы «Ленинград» Матильда рассказала своей подруге Ксении Собчак о том, как пережила развод с Сергеем Шнуровым.

Позже Собчак обвинила Шнурова в попытке заблокировать на YouTube видео с Матильдой.

В первой декаде марта Ксения Собчак и ее супруг Максим Виторган сообщили, что расстаются.