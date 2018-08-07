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Собчак обвинила Шнурова в попытке заблокировать видео с бывшей женой

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© Михаил Метцель/ТАСС

Телеведущая Ксения Собчак обвинила лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в попытке заблокировать на YouTube видео с его бывшей женой Матильдой.

«В этот понедельник мы выложили интервью с Матильдой Шнуровой в #ОсторожноСобчак, за пару дней оно собрало уже более 600 тысяч просмотров, как сообщает русский офис Гугла, в первый же день к ним обратился Сергей Шнуров через свою помощницу Наташу с просьбой заблокировать это интервью», — написала Собчак в Инстаграме.

На днях Матильда Шнурова рассказала своей подруге Собчак о том, как пережила развод с музыкантом. Откровения Матильды были опубликованы в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», в заставке которого были использованы кадры из передачи Оксаны Пушкиной «Женский взгляд».

«Сегодня я еще раз поговорила с Натальей лично. Вроде жалобу отклонили, а сегодня все-таки заблокировали. Ну что за хрень? И главное, там же не было никакого говна про тебя, Шнуров», — отметила Ксения.

На это Сергей Шнуров ответил постом уже в своем фотоблоге. «Видео ваше заблокировала компания ВиД, так как вы использовали заставку Оксаны Пушкиной, о чем и написано. Причем здесь мои помощницы и я?» — заявил Шнуров, прикрепив к записи скриншот из YouTube, где указана компания, по просьбе которой видео было удалено с канала.

По состоянию на утро 22 февраля выпуск «Осторожно, Собчак» с Матильдой Шнуровой снова доступен на YouTube, а пост Шнурова, наоборот, удален.

Ранее СМИ в деталях рассказывали о громком разводе Сергея Шнурова с Матильдой, которая была его третьей женой. Медийная сага вокруг популярной пары длилась больше трех месяцев. Ксения Собчак пыталась помирить Шнуровых, но бесполезно. Озвучивалась информация, что поводом для расторжения брака стала супружеская неверность Матильды, Шнуров якобы застал ее в компании другого ухажера. Уже в октябре Сергей женился в четвертый раз на 26-летней девушке из Екатеринбурга Ольге Абрамовой, для которой это оказался первый брак.

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