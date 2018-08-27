Матильда Шнурова и Ксения Собчак обсудили развод

Бывшая жена лидера группы «Ленинград» Матильда рассказала своей подруге Ксении Собчак о том, как пережила развод с Сергеем Шнуровым.

«Расставание проходило поэтапно. Это постепенное отмирание. Был большой-большой дом. Но он постепенно развалился», — призналась Матильда в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».



Как сообщает kp.ru, жизнь после развода у Матильды довольно сильно изменилось. Многие люди, призналась она, просто ушли, но с кем-то произошло и «сближение». Обсуждать новую жену Сергея она отказалась. Зато Ксения принялась размышлять о том, как по-разному в российском обществе относятся к разведенным мужчинам и женщинам.

Помимо Собчак морально поддержала Матильду и Милана Тюльпанова — бывшая жена футболиста петербургского клуба «Зенит» Александра Кержакова.

Ранее СМИ в деталях рассказывали о громком разводе Сергея Шнурова с Матильдой, которая была его третьей женой. Медийная сага вокруг популярной пары длилась больше трех месяцев. Ксения Собчак пыталась помирить Шнуровых, но бесполезно. Озвучивалась информация, что поводом для расторжения брака стала супружеская неверность Матильды, которую Шнуров якобы застал в компании другого ухажера. Уже в октябре Сергей женился в четвертый раз на 26-летней девушке из Екатеринбурга Ольге Абрамовой, для которой это оказался первый брак.

Что касается Ксении Собчак, то неурядицы в ее семейной жизни в последний месяц не обсуждал только ленивый. В январе муж Ксении актер Максим Виторган подрался с режиссером МХТ имени Чехова Константином Богомоловым, в компании которого часто видели Собчак. Этот инцидент имел большой общественный резонанс, а Ксению стали буквально преследовать с вопросами, пока она, наконец, не намекнула на то, что в ее отношениях с Виторганом действительно назрели серьезные проблемы. Тем не менее, она подчеркнула, что относится к Максиму с большим уважением, ведь он является отцом ее сына Платона.