Палата представителей США одобрила законопроект о раскрытии доходов Путина

Четыре законопроекта, направленные против российских властей и, в частности, президента РФ Владимира Путина, одобрила Палата представителей США, сообщает Аssociated Рress.

Первый документ обязывает Национальную разведку США раскрыть доходы президента России. Доклад о личном капитале и активах Путина должен быть подготовлен в течение 180 дней после принятия законопроекта.

В доклад должны быть включены как «известные источники дохода» российского лидера, так и используемые им «посредники и подставные компании», отмечает URA.RU.

Кроме того, были одобрены законопроекты о запрете признания суверенитета России над Крымом и противостоянии «российским пропагандистским кампаниям».

Также члены палаты выступили за привлечение к ответственности виновных в убийстве Бориса Немцова, застреленного 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля.

Все документы были поддержаны практически единогласно членами Республиканской партии.

В ближайшее время законопроекты поступят на рассмотрение в Сенат, контролируемый республиканцами.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на борьбу с влиянием России.