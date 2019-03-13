Палата представителей США одобрила законопроект о раскрытии доходов Путина
- 13 марта 2019, 09:01
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Четыре законопроекта, направленные против российских властей и, в частности, президента РФ Владимира Путина, одобрила Палата представителей США, сообщает Аssociated Рress.
Первый документ обязывает Национальную разведку США раскрыть доходы президента России. Доклад о личном капитале и активах Путина должен быть подготовлен в течение 180 дней после принятия законопроекта.
В доклад должны быть включены как «известные источники дохода» российского лидера, так и используемые им «посредники и подставные компании», отмечает URA.RU.
Кроме того, были одобрены законопроекты о запрете признания суверенитета России над Крымом и противостоянии «российским пропагандистским кампаниям».
Также члены палаты выступили за привлечение к ответственности виновных в убийстве Бориса Немцова, застреленного 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля.
Все документы были поддержаны практически единогласно членами Республиканской партии.
В ближайшее время законопроекты поступят на рассмотрение в Сенат, контролируемый республиканцами.
Ранее президент США Дональд Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на борьбу с влиянием России.
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