Трамп попросил Конгресс увеличить расходы в борьбе с влиянием России

Президент США Дональд Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на оборону до 750 миллиардов в 2010 финансовом году, сообщается на сайте Белого дома.

Кроме того, американский лидер попросил выделить 500 миллионов долларов на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии в «противодействие российскому злонамеренному влиянию».

В частности, по мнению Трампа, эти средства необходимо направить на снижение зависимости американских партнеров от российского вооружения.



При этом глава государства предложил сократить невоенные расходы министерств и ведомств на 5% для снижения дефицита бюджета в 2020 году.



Кроме того, президент предложил Конгрессу сократить объем предоставления помощи иностранным государствам на 13 миллиардов долларов, отмечает газета «Взгляд».