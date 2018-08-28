Трамп попросил Конгресс увеличить расходы в борьбе с влиянием России
- 11 марта 2019, 20:22
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Президент США Дональд Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на оборону до 750 миллиардов в 2010 финансовом году, сообщается на сайте Белого дома.
Кроме того, американский лидер попросил выделить 500 миллионов долларов на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии в «противодействие российскому злонамеренному влиянию».
В частности, по мнению Трампа, эти средства необходимо направить на снижение зависимости американских партнеров от российского вооружения.
При этом глава государства предложил сократить невоенные расходы министерств и ведомств на 5% для снижения дефицита бюджета в 2020 году.
Кроме того, президент предложил Конгрессу сократить объем предоставления помощи иностранным государствам на 13 миллиардов долларов, отмечает газета «Взгляд».
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